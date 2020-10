Errori giudiziari: la classifica delle città che sbagliano di più (Di lunedì 26 ottobre 2020) Quanto costano gli sbagli allo Stato? L'associazione Errorigiudiziari.com ha stilato la classica delle città dove la giustizia sbaglia di più. Errori giudiziari, quanto costano i rimborsi allo Stato? su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 ottobre 2020) Quanto costano gli sbagli allo Stato? L'associazione.com ha stilato la classicacittà dove la giustizia sbaglia di più., quanto costano i rimborsi allo Stato? su Notizie.it.

Le cifre sono da capogiro: dal 1991 al 31 dicembre 2019 ci sono stati 28.893 casi di errore giudiziario in Italia, considerando sia le ingiuste detenzioni, sia le assoluzioni a seguito di un processo ...

Le cifre sono da capogiro: dal 1991 al 31 dicembre 2019 ci sono stati 28.893 casi di errore giudiziario in Italia, considerando sia le ingiuste detenzioni, sia le assoluzioni a seguito di un processo.

