Una nuova settimana comincia per Mattino Cinque e ancora una volta l'oggetto di dibattito nella seconda parte del programma troviamo Elisabetta Gregoraci. Ospite della trasmissione condotta da Federica Panicucci troviamo la scrittrice Teresa Giuletti che anni fa scritto al fianco della Gregoraci la sua biografia ma il libro poi non è mai stato pubblicato né … L'articolo "Elisabetta Gregoraci non mi ha mai pagato" Fardello a Mattino Cinque proviene da www.meteoweek.com.

giuls1313 : RT @_che_fatica: Sono così contrariata, seguono programmi trash, vogliono dinamiche e poi salvano Elisabetta Gregoraci #GFVIP https://t.co… - AnnamariaTortor : #GFVIP: Elisabetta Gregoraci a rischio espulsione. I messaggi in codice a Petrelli (Video) -… - Fabs006 : RT @_che_fatica: Sono così contrariata, seguono programmi trash, vogliono dinamiche e poi salvano Elisabetta Gregoraci #GFVIP https://t.co… - stylesmiama : RT @letterstohaz: Elisabetta Gregoraci che parla in codice a Pierpaolo Petrelli: Io ho un sogno; TELEVOTO ANNULLATO E SQUALIFICA PER ELIGRE… - itsmc17 : RT @_che_fatica: Sono così contrariata, seguono programmi trash, vogliono dinamiche e poi salvano Elisabetta Gregoraci #GFVIP https://t.co… -

