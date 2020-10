Elisabetta Gregoraci a rischio squalifica Il gesto a Pierpaolo Pretelli | poi la frase | “Chiedi a Piera…”

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Continua a far discutere il rapporto traal ‘Grande Fratello Vip’. I due, uniti da un’amicizia molto speciale, sono stati i protagonisti delle scorse puntate del reality show condotto da Alfonso Signorini. Durante la diretta di due settimane fa è saltato fuori il nome di un presunto flirt dell’ex moglie di Flavio Briatore e di alcuni messaggi che lei avrebbe mandato fuori dalla casa proprio mentre veniva affrontato il tema ‘’. A detta della showgirl, i famosi colpetti al petto sono rivolti a un gruppo di persone e non a un uomo in particolare, ma quando l’ex velino ha visto i video è crollato chiedendole spiegazioni. “Mi è cascato il mondo addosso. Mi sento cornuto e mazziato. Gli ...

Ecco che d’abitudine Elisabetta Gregoraci, nell’esatto istante che segue il termine dell’estenuante giornata condominiale, raccoglie in preghiera i suoi fedeli, quasi d'imperio, come in una gita al ...Elisabetta Gregoraci è in crisi. La showgirl, ormai chiusa nella Casa del Grande Fratello Vip da quasi un mese e mezzo, sente la mancanza di suo figlio Nathan. Ha le lacrime agli occhi mentre si sfoga ...