Covid: Riccardi, sistema pronto a rimodularsi per crescita contagi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Da estate a oggi attenzione su assistenza extra ospedaliera Trieste, 26 ott – "Da fine primavera a oggi ci siamo trovati di fronte ad una situazione in cui c'è stata una forte domanda di assistenza extra ospedaliera legata a persone in isolamento non trattabili nelle abitazioni private, a cui si associa però in questi ultimi giorni una nuova impennata di richieste di posti letto negli ospedali. Per questo motivo stiamo compiendo delle rimodulazioni all'interno dei nosocomi al fine di garantire, in modo efficiente, le richieste legate alla gestione attuale della pandemia". Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi intervenendo in via telematica alla seduta del Consiglio comunale di Trieste convocato per compiere una panoramica sulla situazione sanitaria legata al ...

