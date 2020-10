Conte: “Didattica a distanza? Spero per poco, curva contagi preoccupante” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Giuseppe Conte spera che la didattica a distanza per le scuole superiori serva solo per poche settimane, ma la curva dei contagi preoccupa il governo. Il presidente del Consiglio è intervenuto stamane in videoconferenza alla cerimonia in onore di Willy Monteiro organizzata dall’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” di Polistena (provincia di Reggio Calabria). “Queste regole di cautela ci rendono ahimè distanti – esordisce il premier – ma siamo tutti vicini nel contrastare la violenza. Anche voi studenti, per buona parte abbraccerete la logica della didattica a distanza. Credetemi, è stata una decisione non facile – dichiara a proposito del nuovo DPCM . Abbiamo lavorato tanto per questa didattica in presenza, oggi ... Leggi su blogo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Giuseppespera che la didattica aper le scuole superiori serva solo per poche settimane, ma ladeipreoccupa il governo. Il presidente del Consiglio è intervenuto stamane in videoconferenza alla cerimonia in onore di Willy Monteiro organizzata dall’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” di Polistena (provincia di Reggio Calabria). “Queste regole di cautela ci rendono ahimè distanti – esordisce il premier – ma siamo tutti vicini nel contrastare la violenza. Anche voi studenti, per buona parte abbraccerete la logica della didattica a. Credetemi, è stata una decisione non facile – dichiara a proposito del nuovo DPCM . Abbiamo lavorato tanto per questa didattica in presenza, oggi ...

lorepregliasco : La situazione sembra essere questa. Le regioni non cedono su orari ristoranti e didattica a distanza. Il governo sa… - Agenzia_Ansa : La didattica a distanza alle superiori potrà arrivare, secondo quanto prevede il nuovo #Dpcm in vigore da domani, a… - Agenzia_Ansa : Dpcm, Lettera Bonaccini a Conte: 'Compensare perdite degli esercenti. Estendere la didattica a distanza fino al 10… - MassimoChiaram7 : RT @Affaritaliani: Coronavirus, Conte: 'Decisione su Didattica a distanza non facile, ma curva preoccupa' - Affaritaliani : Coronavirus, Conte: 'Decisione su Didattica a distanza non facile, ma curva preoccupa' -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Didattica Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera