Consumatori denunciano | 95% mascherine è fuorilegge

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 26 ottobre 2020) La denuncia di CONSUMERISMO No Profit: solo il 5% delleanalizzate da INAIL siano risultate idonee alle vigenti norme tecniche di conformità Il 95% delleanti-Covid in circolazione nel nostro paese non è a norma e risulta potenzialmente pericoloso per la salute umana. Lo denuncia CONSUMERISMO No Profit, associazione diche richiama… L'articolo: 95%Corriere Nazionale.