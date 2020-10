Cinema chiusi: un multisala in Salento resta aperto nonostante il divieto: "Resistenza civile" (Di lunedì 26 ottobre 2020) I Cinema chiudono fino a novembre ma il multisala di Taviano nel Salento resterà aperto nonostante il divieto imposto dal nuovo DPCM: il gestore è pronto a resistere fino alla chiusura forzata della sala. Il multisala di Taviano nel Salento resterà aperto nonostante le nuove misure anti Covid del nuovo DPCM e la chiusura dei Cinema: il gestore ha dichiarato che il Cinema è un luogo sicuro e resisterà fino alla chiusura forzata della sala. Antonio Mosticchio è il titolare del Cinema Multiplex Sala Fasano di Taviano e all'ingresso ha affisso un cartello con la scritta "Io resto aperto". La protesta è nata ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ichiudono fino a novembre ma ildi Taviano nelresteràilimposto dal nuovo DPCM: il gestore è pronto a resistere fino alla chiusura forzata della sala. Ildi Taviano nelresteràle nuove misure anti Covid del nuovo DPCM e la chiusura dei: il gestore ha dichiarato che ilè un luogo sicuro e resisterà fino alla chiusura forzata della sala. Antonio Mosticchio è il titolare delMultiplex Sala Fasano di Taviano e all'ingresso ha affisso un cartello con la scritta "Io resto". La protesta è nata ...

