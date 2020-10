Cibo da asporto, rettifica ordinanza di Vincenzo De Luca sul limite di orario (Di lunedì 26 ottobre 2020) Arriva la rettifica di Vincenzo De Luca dell’ordinanza numero 85 in relazione al Cibo da asporto, che resta consentito, ma ammesso fino alle 22.30 (inizialmente era stato detto fino alle 00). Si parla di mero errore materiale a margine del punto 1.4, in corrispondenza del primo periodo, dove prima dell’espressione ‘è fatto divieto’ erano state omesse le indicazioni relative all’orario ‘dalle ore 22.30’). Alla luce di quanto appreso, le attività di ristorazione (bar, tavole calde, ristoranti, pizzerie, vinerie, pub, etc.) non potranno vendere Cibo d’asporto a partire dalle ore 22.30. Il divieto non concerne le attività di ristorazione che prevedono la consegna in ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Arriva ladiDedell’numero 85 in relazione alda, che resta consentito, ma ammesso fino alle 22.30 (inizialmente era stato detto fino alle 00). Si parla di mero errore materiale a margine del punto 1.4, in corrispondenza del primo periodo, dove prima dell’espressione ‘è fatto divieto’ erano state omesse le indicazioni relative all’‘dalle ore 22.30’). Alla luce di quanto appreso, le attività di ristorazione (bar, tavole calde, ristoranti, pizzerie, vinerie, pub, etc.) non potranno vendered’a partire dalle ore 22.30. Il divieto non concerne le attività di ristorazione che prevedono la consegna in ...

FermaniFabio : RT @ValentinaBoop: Sono una privilegiata, il mio lavoro non subisce variazioni. È per questo motivo che ordinerò cibo da asporto almeno 2 v… - neifatti : Campania, sì al cibo d’asporto fino alle 22:30 - StefaniaNonno : RT @ValentinaBoop: Sono una privilegiata, il mio lavoro non subisce variazioni. È per questo motivo che ordinerò cibo da asporto almeno 2 v… - Saryna81_ : RT @ValentinaBoop: Sono una privilegiata, il mio lavoro non subisce variazioni. È per questo motivo che ordinerò cibo da asporto almeno 2 v… - ValerioSchiti : RT @ValentinaBoop: Sono una privilegiata, il mio lavoro non subisce variazioni. È per questo motivo che ordinerò cibo da asporto almeno 2 v… -