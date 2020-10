Casamonica, Raggi: “Preparavano attentato contro di me” (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'articolo Casamonica, Raggi: “Preparavano attentato contro di me” CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'articolo: “Preparavanodi me” CalcioWeb.

TV7Benevento : Casamonica, Raggi: 'Preparavano attentato contro di me'... - Simo07827689 : RT @soniabetz1: Questo è quello che è rimasto delle villette dei Casamonica costruite senza permessi in una zona dove ormai sembrava che la… - Daviderel4 : RT @soniabetz1: Questo è quello che è rimasto delle villette dei Casamonica costruite senza permessi in una zona dove ormai sembrava che la… - CtzMaurizio : RT @AndreaSchin: @CtzMaurizio Nel tweet successivo definiscono le minacce dei Casamonica alla Raggi, non un granché. Piu chiaro di così... - CtzMaurizio : RT @CtzMaurizio: Com'è sta storia?... Quando qualcosa va male in una circoscrizione romana, il demerito è sbrigativamente addebitato alla… -