Bambino morto | trova pistola e parte un colpo | aveva 3 anni

Leggi su viagginews

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tragedia in un abitazione con undopo avereto una. Nel giro di qualche secondo unlo centra in pieno. Finisce in tragedia una festa di compleanno in Texas, con unnel giorno in cuicompiuto 3. Il piccolo infatti hato unaregolarmente tenuta in … L'articolounè apparso prima sul sito ViaggiNews.com