Autostrade al countdown | oggi l’Intesa?

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ultimo giorno di interlocuzioni con Cassa Depositi e Prestiti e i co-investitori. Domani, 28 ottobre, il Consiglio di Amministrazione di Atlantia si riunirà al fine di valutare un’eventuale nuova offerta vincolante da parte di Cdp, insieme ai fondi Blackstone e Macquarie. La proposta per rilevare l’88,06% diper l’Italia, attesa per, dovrebbe essere vincolante, come richiesto, seppur condizionata al verificarsi di alcune condizioni. La convocazione dell’Assemblea dei soci di Atlantia, chiamata ad esprimersi sul percorso di dual track (vendita all’asta o scissione) formalmente avviato a fine settembre dalla holding, è prevista per il 30 ottobre ma se il board dovesse valutare positivamente l’offerta potrebbe slittare per dare il tempo necessario a ...