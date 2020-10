Auto in bilico sul torrente | due persone salvate dai vigili del fuoco

(Di lunedì 26 ottobre 2020) L'insul burronedeldi Riva del Garda salvano duea bordo di uninsu un. È accaduto lunedì 26 ottobre, al mattino, dopo che in caserma è ...

LFVSuedtirol : #Infointervento: VVF San Pietro Mezzomonte - 25.10.20 - 21:39 - Perde il controllo dell'auto che finisce in bilico… - ilbassanese : Schianto tra due auto: una finisce in bilico sul fossato -

Ultime Notizie dalla rete : Auto bilico

TrentoToday

LIMONE. Un Suv è finito fuori strada in bilico sul bordo del torrente con le persone bloccate all'interno dell'abitacolo. L'allerta è scattata intorno alle 11.45 di oggi, lunedì 26 ottobre, sul terr ...La Volkswagen Golf GTD è una delle ultime esponenti di un genere di auto il cui destino è fortemente in bilico, quello delle Diesel ad alte prestazioni. Dal 1982, anno in cui uscì la prima Volkswagen ...