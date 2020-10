Uomini e Donne: Maria De Filippi ha imposto il divieto. Ecco cosa non possono più fare tronisti e corteggiatori. (Di domenica 25 ottobre 2020) Anche nel panorama televisivo le restrizioni della pandemia stanno causando dei vincoli particolari, e anche la famosa trasmissione “Uomini e Donne” ha dovuto assumere delle misure cautelative. La stessa conduttrice del programma, Maria De Filippi, ha imposto il divieto dei baci tra i tronisti. La nuova stagione del programma era ricominciata, seguendo un percorso molto più vicino alla solita normalità, ad eccezione del fatto che tutti i partecipanti erano obbligati ad utilizzare la mascherina protettiva, sia per ballare che per parlare con i vicini. Nonostante le restrizioni, sono state sempre presenti le classiche prestazioni del programma, che hanno visto gli immancabili momenti tra corteggiatori, corteggiatrici e ... Leggi su virali.video (Di domenica 25 ottobre 2020) Anche nel panorama televisivo le restrizioni della pandemia stanno causando dei vincoli particolari, e anche la famosa trasmissione “” ha dovuto assumere delle misure cautelative. La stessa conduttrice del programma,De, haildei baci tra i. La nuova stagione del programma era ricominciata, seguendo un percorso molto più vicino alla solita normalità, ad eccezione del fatto che tutti i partecipanti erano obbligati ad utilizzare la mascherina protettiva, sia per ballare che per parlare con i vicini. Nonostante le restrizioni, sono state sempre presenti le classiche prestazioni del programma, che hanno visto gli immancabili momenti tra, corteggiatrici e ...

