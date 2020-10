Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 24-10-2020: notte di passione per un cavaliere (Di domenica 25 ottobre 2020) Anche sabato 24 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Si è cominciato con Armando Incarnato e Michele Dentice, che hanno davanti a sé Giulia e Roberta Di Padua. In realtà entrambe escono con Michele, ma Armando ha frainteso alcuni atteggiamenti di Giulia e pensato che lei volesse uscire con lui, mentre la ragazza ha spiegato che per lei si tratta di una semplice amicizia. Si torna quindi su Michele e sull’audio privato inviato alla redazione dalla sua ex corteggiatrice Serena. Audio nel quale il personal trainer napoletano parla male delle Donne con cui è uscito sin’ora, definendo Carlotta Savorelli “il Fabio Volo dei poveri” e dicendo di Roberta “Chesta è quella ca è” (questa è quello che è). Sempre di Roberta, ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 25 ottobre 2020) Anche sabato 24 ottobre è stata registrata una nuova puntata di. Si è cominciato con Armando Incarnato e Michele Dentice, che hanno davanti a sé Giulia e Roberta Di Padua. In realtà entrambe escono con Michele, ma Armando ha frainteso alcuni atteggiamenti di Giulia e pensato che lei volesse uscire con lui, mentre la ragazza ha spiegato che per lei si tratta di una semplice amicizia. Si torna quindi su Michele e sull’audio privato inviato alla redazione dalla sua ex corteggiatrice Serena. Audio nel quale il personal trainer napoletano parla male dellecon cui è uscito sin’ora, definendo Carlotta Savorelli “il Fabio Volo dei poveri” e dicendo di Roberta “Chesta è quella ca è” (questa è quello che è). Sempre di Roberta, ...

