Tu Si Que Vales, la 23enne Jessica Carbone balla per il ragazzo scomparso e fa commuovere i giudici: “Lui è dentro di me…” (Di domenica 25 ottobre 2020) Non solo risate, ma anche un intenso momento di commozione. Sabato sera, durante la settima puntata di Tu Si Que Vales una particolare esibizione ha fatto emozionare i giudici. Sul palco Jessica Carbone, una giovane ballerina che ha dedicato il suo assolo al ragazzo, morto prematuramente, Antonino. La coreografia è intensa, sulle note di Another Love, di Tom Odell e totalmente dedicata a lui, che, racconta la ragazza, amava vederla ballare. Lei più volte tocca, e stringe, la maglietta di lui. Innalza le braccia al cielo, quasi a volerlo toccare. Al termine Jessica si lascia andare a un pianto, tanto che Maria De Filippi si avvicina per darle un po’ d’acqua. Il primo a commentare è Teo Mammucari: “Hai fatto una cosa d’amore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Non solo risate, ma anche un intenso momento di commozione. Sabato sera, durante la settima puntata di Tu Si Queuna particolare esibizione ha fatto emozionare i. Sul palco, una giovane ballerina che ha dedicato il suo assolo al, morto prematuramente, Antonino. La coreografia è intensa, sulle note di Another Love, di Tom Odell e totalmente dedicata a lui, che, racconta la ragazza, amava vederlare. Lei più volte tocca, e stringe, la maglietta di lui. Innalza le braccia al cielo, quasi a volerlo toccare. Al terminesi lascia andare a un pianto, tanto che Maria De Filippi si avvicina per darle un po’ d’acqua. Il primo a commentare è Teo Mammucari: “Hai fatto una cosa d’amore ...

