Traffico Roma del 25-10-2020 ore 15:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione è sempre scorrevole il Traffico sulle principali strade della capitale sul Raccordo Anulare prudenza per due incidenti un avvenuto su viale Jonio all'altezza di Piazza Talenti il secondo su via Nocera Umbra nei pressi di via Narni nella zona di Centocelle un terzo incidente in via dei Castani all'altezza di via delle Palme prevista per le ore 16 la riapertura di viale Baccelli vicino alle Terme di Caracalla trasporto pubblico la linea ferroviaria Roma Viterbo sospesa nel tratto Cataldo e Viterbo per lavori nei pressi di fornacchia predisposto un servizio bus sostitutivo proseguono i lavori sulla linea B della metropolitana chiusa la stazione di Castro Pretorio i treni transitano senza fermarsi per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito

Mondo di mezzo, confermata in appello la condanna a sei anni di reclusione per l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno coinvolto in uno dei filoni dell'inchiesta sul Mondo di mezzo.

“Non c’è nessuna carenza di vaccino antinfluenzale, ci sono le dosi per tutti. Ne sono state somministrate già circa mezzo milione e le dosi consegnate ai medici sono state, al 24 ottobre, circa 900 m ...

