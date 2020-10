Si può sciare? Che cosa prevede il nuovo Dpcm

Leggi su calcioefinanza

(Di domenica 25 ottobre 2020) Si puòdopo l’entrata in vigore delsull’emergenza coronavirus? In teoria sì, considerando che il testo del decreto firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non vieta esplicitamente di. In pratica no, visto che il provvedimento del governo ha decretato la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. Al momento, gli unici … L'articolo Si può? Cheilè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.