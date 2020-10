“Qui si muore di fame”, Cacciari tombale sul Dpcm Conte. “Inevitabile che esploda la rabbia sociale” (Di domenica 25 ottobre 2020) Dpcm Conte, Cacciari tombale. Rivolte sociali dietro l’angolo prevede il filosofo dopo le nuove misure anti-Covid firmate oggi. L’ultimo Dpcm di Giuseppe Conte, – il terzo in dieci giorni- secondo l’ex sindaco di Venezia porta verso un orizzonte chiaro nella sua drammaticità: sarà rivolta popolare. Lo ha affermato nell’intervista durissima al Quotidiano nazionale oggi in edicola. Sulla scorta di evidenze preoccupanti: quanto accaduto tra venerdì e sabato notte a Napoli e a Roma non è che un’avvisaglia. Dpcm Conte, Cacciari: “Non esiste solo il coronavirus” “È evidente – spiega Massimo Cacciari – che se continua questa situazione, o ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 ottobre 2020), Cacciari. Rivolte sociali dietro l’angolo prevede il filosofo dopo le nuove misure anti-Covid firmate oggi. L’ultimodi Giuseppe, – il terzo in dieci giorni- secondo l’ex sindaco di Venezia porta verso un orizzonte chiaro nella sua drammaticità: sarà rivolta popolare. Lo ha affermato nell’intervista durissima al Quotidiano nazionale oggi in edicola. Sulla scorta di evidenze preoccupanti: quanto accaduto tra venerdì e sabato notte a Napoli e a Roma non è che un’avvisaglia., Cacciari: “Non esiste solo il coronavirus” “È evidente – spiega Massimo Cacciari – che se continua questa situazione, o ...

