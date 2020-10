Parma, Liverani: “Situazione difficile per noi, ma possiamo puntare in alto” (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Parma si salva nel finale dopo aver sofferto a lungo contro lo Spezia. I gialloblu impattano in pieno recupero sul 2-2 grazie a un rigore di Kucka, dopo la rete di Gagliolo che aveva dimezzato il distacco nel primo tempo. Una buona notizia per Fabio Liverani.LE PAROLE DI LiveraniIl tecnico dei gialloblu commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Credo che come partita abbiamo fatto meglio a Udine e abbiamo perso. In questo periodo è difficile per tutti, noi in particolar modo. Con 11 assenze, senza poter lavorare sempre con la squadra, è difficile migliorare il gruppo. Partire da questo spirito di squadra può essere un bel punto di partenza. Facendo gli scongiuri legati al Covid, questa squadra potrà raggiungere un buon livello. Difesa perforabile? ... Leggi su itasportpress (Di domenica 25 ottobre 2020) Ilsi salva nel finale dopo aver sofferto a lungo contro lo Spezia. I gialloblu impattano in pieno recupero sul 2-2 grazie a un rigore di Kucka, dopo la rete di Gagliolo che aveva dimezzato il distacco nel primo tempo. Una buona notizia per Fabio.LE PAROLE DIIl tecnico dei gialloblu commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Credo che come partita abbiamo fatto meglio a Udine e abbiamo perso. In questo periodo èper tutti, noi in particolar modo. Con 11 assenze, senza poter lavorare sempre con la squadra, èmigliorare il gruppo. Partire da questo spirito di squadra può essere un bel punto di partenza. Facendo gli scongiuri legati al Covid, questa squadra potrà raggiungere un buon livello. Difesa perforabile? ...

