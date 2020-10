Napoli, Gattuso: “Calcio diverso con 5 cambi. Non ci sono titolari fissi” (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Napoli si impone sul Benevento in rimonta. Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso analizza il match ai microfoni di Sky Sport: "La vittoria è importante tanto quanto il match contro l'Atalanta. E' un derby. Sapevamo che per noi sarebbe stata un match difficile. Loro avevano tutta la settimana per preparare l'incontro. Abbiamo palleggiato linea-linea e siamo stati troppo prevedibili. Poi è uscita fuori la qualità della squadra. Abbiamo avuto tante occasioni. sono contento di aver vinto una partita così difficile. I miei giocatori devono ricordarsi che si gioca ogni tre giorni. Con i cinque cambi il calcio è cambiato. Negli ultimi 15 minuti chi entra con la testa giusta può fare la differenza. Anche per questo penso che non ci siano titolari ... Leggi su itasportpress (Di domenica 25 ottobre 2020) Ilsi impone sul Benevento in rimonta. Il tecnico degli azzurri Gennaroanalizza il match ai microfoni di Sky Sport: "La vittoria è importante tanto quanto il match contro l'Atalanta. E' un derby. Sapevamo che per noi sarebbe stata un match difficile. Loro avevano tutta la settimana per preparare l'incontro. Abbiamo palleggiato linea-linea e siamo stati troppo prevedibili. Poi è uscita fuori la qualità della squadra. Abbiamo avuto tante occasioni.contento di aver vinto una partita così difficile. I miei giocatori devono ricordarsi che si gioca ogni tre giorni. Con i cinqueil calcio èato. Negli ultimi 15 minuti chi entra con la testa giusta può fare la differenza. Anche per questo penso che non ci siano...

