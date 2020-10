Milano, non rispettano il coprifuoco: due multati a Porta Genova (Di domenica 25 ottobre 2020) Milano, 25 ottobre 2020 - Due persone sono state multate alla stazione della metro di Porta Genova a Milano perché non hanno rispettato il coprifuoco . Ieri la questura ha organizzato dalle 19:30 un ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 25 ottobre 2020), 25 ottobre 2020 - Due persone sono state multate alla stazione della metro diperché non hanno rispettato il. Ieri la questura ha organizzato dalle 19:30 un ...

Due arresti per gli scontri avvenuti nella notte a Napoli, dove un migliaio di giovani a volto coperto sono scesi in strada nella prima serata di coprifuoco alle 23 per protestare contro la ...

DPCM del 24 ottobre anti Covid-19: posso uscire di casa dopo le 18?

Giuseppe Conte ha firmato un nuovo DPCM che sarà in vigore fino al prossimo 24 novembre: sarà possibile uscire di casa dopo le 18?

