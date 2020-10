Messi, quanto ti manca… Cristiano Ronaldo: non segna e non fa assist in un Clasico dall’addio di CR7 al Real (Di domenica 25 ottobre 2020) Nella giornata di ieri è andato in scena il Clasico di Spagna tra Barcellona e Real Madrid. I blancos si sono riscattati dopo il doppio k.o. subito prima in campionato e poi in Champions. 1-3 il risultato finale con Benzema e compagni vittoriosi contro Lionel Messi. Ed è proprio La Pulce a far discutere con un dato davvero allarmante: non segna contro i rivali di sempre da quando... Cristiano Ronaldo è andato via.Messi: quanto manca CR7caption id="attachment 480365" align="alignnone" width="541" Cristiano Ronaldo - Messi (Getty Images)/captionLa statistica è davvero terribile per il sei volta Pallone d'Oro che solamente pochi giorni prima della gara aveva fatto riferimento a ... Leggi su itasportpress (Di domenica 25 ottobre 2020) Nella giornata di ieri è andato in scena ildi Spagna tra Barcellona eMadrid. I blancos si sono riscattati dopo il doppio k.o. subito prima in campionato e poi in Champions. 1-3 il risultato finale con Benzema e compagni vittoriosi contro Lionel. Ed è proprio La Pulce a far discutere con un dato davvero allarmante: noncontro i rivali di sempre da quando...è andato via.manca CR7caption id="attachment 480365" align="alignnone" width="541"(Getty Images)/captionLa statistica è davvero terribile per il sei volta Pallone d'Oro che solamente pochi giorni prima della gara aveva fatto riferimento a ...

