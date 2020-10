LIVE MotoGP, GP Teruel 2020 in DIRETTA: via al warm-up! Dovizioso e la Ducati devono reagire (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 14.10 09.54: Morbidelli si porta in vetta con il crono di 1’51″071 con 295 millesimi di vantaggio su Mir e 450 su Marquez. Siamo solo però all’inizio di questo turno. 09.52: Tutti i piloti in pista per provare il passo gara. 09.50: Via ai 20′ di questo warm-up! 09.49: Osservato speciale Andrea Dovizioso, che insegue la vetta del Mondiale distante appena 15 punti. Ovviamente il 17° posto nelle qualifiche non l’ha soddisfatto: “Le qualifiche non sono andate bene – ha detto il Dovi a Sky Sport – Non siamo stati veloci come ci aspettavamo. Il passo è ancora peggiore, partiamo dietro e questo è negativo. Abbiamo anche poca ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA GARA DI F1 DALLE 14.10 09.54: Morbidelli si porta in vetta con il crono di 1’51″071 con 295 millesimi di vantaggio su Mir e 450 su Marquez. Siamo solo però all’inizio di questo turno. 09.52: Tutti i piloti in pista per provare il passo gara. 09.50: Via ai 20′ di questo-up! 09.49: Osservato speciale Andrea, che insegue la vetta del Mondiale distante appena 15 punti. Ovviamente il 17° posto nelle qualifiche non l’ha soddisfatto: “Le qualifiche non sono andate bene – ha detto il Dovi a Sky Sport – Non siamo stati veloci come ci aspettavamo. Il passo è ancora peggiore, partiamo dietro e questo è negativo. Abbiamo anche poca ...

