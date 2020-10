Lewis Hamilton batte il record di vittorie di Michael Schumacher | 92 sigilli nel Mondiale Tutti i numeri

Leggi su oasport

(Di domenica 25 ottobre 2020) …e dopo il 91, esce il numero 92 sulla ruota di Portimao., infatti, vince, o per meglio dire domina, il Gran Premio del Portogallo 2020 di Formula Uno e entra ancor più nella leggenda della massima categoria del motorsport. L’inglese, infatti, dopo aver raggiunto ildi 91 successi in carriera dial Nurburgring, oggi lo ha distanziato, con il successo sulla pista dell’Algarve. Un numero clamoroso, che va ad impreziosire una carriera letteralmente incredibile. Come spesso capita isottolineano in maniera eclatante la grandezza di un pilota, per cui andiamo ad analizzarne alcuni. Il nativo di Stevenage in carriera ha corso 261 Gran Premi, vincendone, dunque, 92. La media è spaventosa: 35.2%, ai quali vanno ...