Le proteste di Napoli infiltrate dai fascisti? Ma se in piazza c'erano i centri sociali… (Di domenica 25 ottobre 2020) Napoli, 25 ott – Non accennano a placarsi le proteste a Napoli, scatenatesi a seguito del rigido coprifuoco annunciato dal governatore Vincenzo De Luca in tutta la regione. Dopo i cortei di venerdì sera anche ieri la città era in ebollizione, con cortei e presidi in varie zone del capoluogo. Manifestazioni principalmente pacifiche anche se non sono mancati, così come due giorni fa, i momenti di tensione. "Infiltrati" fascisti e camorra: non sanno più cosa inventarsi Proprio gli episodi di violenza hanno scatenato la "caccia" da social. Fra i primi ad aprire le danze Marco Bentivogli, ex segretario generale della Cisl, che su twitter parla di "un'operazione organizzata da fascisti e camorra", esortando a leggere "il ...

