Juventus, Danilo: «Partita difficile, siamo pronti a sacrificarci»

Il brasiliano Danilo ha parlato prima di Juventus-Hellas Verona

Danilo, difensore brasiliano della Juventus, ha parlato ai microfoni di JTV prima della partita contro l'Hellas Verona. «È una gara difficile. Loro sono una squadra con tanta capacità di corsa. Dobbiamo fare una partita muovendo velocemente palla ma anche con tanti movimenti senza palla. Penso che il Verona ripartirà in contropiede, è il loro gioco. Siamo preparati per fare una buona gara, per sacrificarci e correre. Andiamo sulla buona strada, stiamo lavorando bene e dobbiamo proseguire in questo modo».

