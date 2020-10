Intervenire con urgenza evitando dissonanze

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 25 ottobre 2020) L’onda della pandemia cresce in misura preoccupante giorno dopo giorno: l’impennata di contagi azzanna alle caviglie il personale sanitario, rischia di mettere in ginocchio l’economia, prefigura nuove (pesanti, ma necessarie) restrizioni a tutta la popolazione. Di fronte a questa valanga, la politica e le istituzioni sembrano confuse, incerte, incapaci di compiere scelte appropriate. Sono palesemente in affanno, costrette ad inseguire, piuttosto che a indirizzare e gestire l’evolversi della situazione. L’esatto contrario di ciò che serve. In questo sfrangiato contesto due appelli tracciano la strada: il Presidente della Repubblica richiama ancora una volta tutte le istituzioni a operare in solidale sintonia,sterili contrapposizioni.