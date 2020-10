Genova, auto piomba su una piazza, travolge ragazzini e fugge: 4 feriti, una è incinta (Di domenica 25 ottobre 2020) Spaventoso incidente ieri sera a Genova, nel quartiere di Quezzi, in piazzetta Pedegoli. Un giovane è piombato con la macchina a tutta velocità travolgendo un gruppo di ragazzi. Quattro... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 25 ottobre 2020) Spaventoso incidente ieri sera a, nel quartiere di Quezzi, in piazzetta Pedegoli. Un giovane èto con la macchina a tutta velocitàndo un gruppo di ragazzi. Quattro...

