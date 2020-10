Firmato il nuovo Dpcm: chiusura alle 18 per bar e locali, stop a palestre e piscine (Di domenica 25 ottobre 2020) AGI - E' stato Firmato nella tarda notte dal premier Giuseppe Conte, dopo un confronto con le regioni e i capi delegazione, il nuovo Dpcm sulle misure anti-Covid che includono una stretta per tentare di abbassare la curva dei contagi. Confermato lo stop per ristoranti, bar e gelaterie alle ore 18 e la chiusura di piscine e palestre. Nel pomeriggio il premier Giuseppe Conte illustra le norme che saranno in vigore da lunedì fino al 24 novembre. Le misure di ristoro Il governo è intanto al lavoro sulle misure di ristoro da 1,5-2 miliardi per le categorie messe più in difficoltà dalle misure e un Consiglio dei ministri dovrebbe essere convocato nelle prossime ore. Leggi su agi (Di domenica 25 ottobre 2020) AGI - E' statonella tarda notte dal premier Giuseppe Conte, dopo un confronto con le regioni e i capi delegazione, ilsulle misure anti-Covid che includono una stretta per tentare di abbassare la curva dei contagi. Confermato loper ristoranti, bar e gelaterieore 18 e ladi. Nel pomeriggio il premier Giuseppe Conte illustra le norme che saranno in vigore da lunedì fino al 24 novembre. Le misure di ristoro Il governo è intanto al lavoro sulle misure di ristoro da 1,5-2 miliardi per le categorie messe più in difficoltà dmisure e un Consiglio dei ministri dovrebbe essere convocato nelle prossime ore.

