Ezio Greggio, la dedica che commuove: “qualche minuto in serenità” (Di domenica 25 ottobre 2020) Ezio Greggio, noto conduttore ed attore, ha deciso di sorprende tutti e con una dolce dedica ha commosso il suo pubblico di seguaci: “qualche minuto di serenità“ Ezio Greggio, Fonte foto: Instagram (@ Ezio Greggio)Ezio Greggio, famoso ed amato conduttore televisivo, comico, cabarettista, attore, regista e sceneggiatore, ha deciso di lasciare tutti senza parole i suoi fan e con una commovente dedica ha provato a far passare un messaggio: “qualche minuto in serenità“. Il periodo appena trascorso e in realtà anche quello che si appresta ad arrivare, non è stato per niente semplice a causa dell’emergenza da Nuovo ... Leggi su chenews (Di domenica 25 ottobre 2020), noto conduttore ed attore, ha deciso di sorprende tutti e con una dolceha commosso il suo pubblico di seguaci: “qualchedi serenità“, Fonte foto: Instagram (@, famoso ed amato conduttore televisivo, comico, cabarettista, attore, regista e sceneggiatore, ha deciso di lasciare tutti senza parole i suoi fan e con una commoventeha provato a far passare un messaggio: “qualchein serenità“. Il periodo appena trascorso e in realtà anche quello che si appresta ad arrivare, non è stato per niente semplice a causa dell’emergenza da Nuovo ...

robertodeleoo : @EzioGreggio Sono d’accordo. Alzi la mano chi ha visto una ressa ad una proiezione di un film di Ezio Greggio! - zonafranc_ : @Guisanting Sì da quel poco che ho capito Ezio Greggio e la bionda figa sono andati a letto. E quindi queste due co… - SMSNEWSOFFICIAL : A Domenica In ospiti Ezio Greggio, Marco Bocci, Francesco Gabbani, Francesca Manzini. Nella puntata talk su Papa Fr… - Guisanting : Già la sento la chiamata di Enrico Vanzina a Ezio Greggio per chiedergli di buttare giù le tre righe di sceneggiatu… - SanremoAncheNoi : RT @MusicStarStaff: CS_A Domenica In su Rai1 Ezio Greggio, Marco Bocci, Francesco Gabbani -