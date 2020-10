È allarme nei Pronto soccorso: fino a 5 giorni di attesa per i pazienti Covid (Di domenica 25 ottobre 2020) AGI - La situazione drammatica che i Pronto soccorso italiani stanno vivendo durante questa nuova ondata di casi di coronavirus "è legata all'iper afflusso dei pazienti con sintomi riconducibili al Covid e alle difficoltà che stiamo trovando nel ricoverare i pazienti nei centri Covid identificati perche' loro non hanno piu' posti letto". Lo dice all'AGI Salvatore Manca, presidente della Società italiana di medicina di emergenza-urgenza (Simeu). "Per questo motivo all'interno dei Pronto soccorso si trasformano le 'osservazioni brevi intensive' in reparti di emergenza Covid. Questo chiaramente con una dotazione organica e strutturale non ottimale per questa tipologia di gestione. Tutto cio' crea enormi ... Leggi su agi (Di domenica 25 ottobre 2020) AGI - La situazione drammatica che iitaliani stanno vivendo durante questa nuova ondata di casi di coronavirus "è legata all'iper afflusso deicon sintomi riconducibili ale alle difficoltà che stiamo trovando nel ricoverare inei centriidentificati perche' loro non hanno piu' posti letto". Lo dice all'AGI Salvatore Manca, presidente della Società italiana di medicina di emergenza-urgenza (Simeu). "Per questo motivo all'interno deisi trasformano le 'osservazioni brevi intensive' in reparti di emergenza. Questo chiaramente con una dotazione organica e strutturale non ottimale per questa tipologia di gestione. Tutto cio' crea enormi ...

HuffPostItalia : Anestesisti lanciano l'allarme: 'Se continua così nei prossimi 15 giorni ci sarà il punto di rottura' - twolighteyes : È allarme nei Pronto soccorso: fino a 5 giorni di attesa per i pazienti #Covid - elios_skia : RT @squopellediluna: L'allarme del presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu) Salvatore Manca: 'Reparti Cov… - leone52641 : RT @magicaGrmente22: E apprensione c’è anche per l’ex hotel Mary. Qui è scoppiato un focolaio con 6 richiedenti asilo ospiti della struttur… - magicaGrmente22 : E apprensione c’è anche per l’ex hotel Mary. Qui è scoppiato un focolaio con 6 richiedenti asilo ospiti della strut… -