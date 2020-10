Discoteche a Bergamo o meglio intorno a Bergamo | non in città e Radio private negli anni Ottanta

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche Bergamo

Zazoom Blog

La Procura di Bergamo ha presentato ricorso in Appello contro la sentenza che ha condannato in abbreviato Matteo Scapin a 6 anni e 8 mesi per la morte di Luca Carissimi e Matteo Ferrari. Una pena, que ...Dove si andava a ballare (ma anche a sentire un concerto), c’erano le ragazze e ancora si poteva fumare. Una nuova puntata della nostra rubrica su una decade contraddittoria ma vitale ...