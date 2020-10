Covid, ancora peggio: 128 morti, 21.273 positivi aumentano le terapie intensive (Di domenica 25 ottobre 2020) Dati sempre più problematici: i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 21.273, rilevati sulla base di 161.880 tamponi, 128 i deceduti. Il totale dei decessi dall'inizio dell'... Leggi su globalist (Di domenica 25 ottobre 2020) Dati sempre più problematici: i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 21.273, rilevati sulla base di 161.880 tamponi, 128 i deceduti. Il totale dei decessi dall'inizio dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora Covid: ancora in aumento contagi in Fvg, 412 casi (2) - Animali Agenzia ANSA "Autoisolati con sintomi, ma nessuno ci dà notizie"

Covid Spagna, stato di allarme fino a maggio

Barcellona. Da questo pomeriggio, la Spagna torna in stato di allarme: così ha decretato il governo spagnolo per tutto il Paese, facendo seguito alla richiesta della gran parte ...

