Cos’è l’indice Rt e perché il fatto che sia alto dovrebbe tranquillizzarci anziché alimentare il panico

(Di domenica 25 ottobre 2020) All’inizio della pandemia da coronavirus SarsCoV-2, nel conteggio dei casi registrati e nelle indicazioni in merito all’infettività della stessa, si faceva riferimento all’indice R0 (erre con zero). Ora il dato a cui si fa riferimento per comprendere la capillarità e la potenzialità di infezione del virus è l’indice Rt (erre con t). In sostanza si tratta della medesima cosa, ma nel concreto cambia il contesto nel quale i due indici vengono calcolati. Il primo, R0, è riferito alla potenzialità di contagio in una società che per la prima volta si ritrova ad avere a che fare con il virus in questione; il secondo, Rt, è riferito sempre alle infezioni secondarie causate da ciascun individuo infetto, ma questa volta in una popolazione che è già venuta in contatto con il virus e ...