Controlli anticontagio, sanzionate 10 persone senza mascherina (Di lunedì 26 ottobre 2020) I carabinieri di Misterbianco, nel quadro delle attività disposte dal Comando Provinciale di Catania e degli indirizzi strategici della prefettura, hanno svolto un servizio di controllo del territorio ... Leggi su cataniatoday (Di lunedì 26 ottobre 2020) I carabinieri di Misterbianco, nel quadro delle attività disposte dal Comando Provinciale di Catania e degli indirizzi strategici della prefettura, hanno svolto un servizio di controllo del territorio ...

Catone63951699 : RT @Franco32656300: @Catone63951699 È così purtroppo. In Italia funziona solo così. Normativa e controlli, sanzioni e denunce per chi non r… - Rosapeli1 : RT @Franco32656300: @Catone63951699 È così purtroppo. In Italia funziona solo così. Normativa e controlli, sanzioni e denunce per chi non r… - Franco32656300 : @Catone63951699 È così purtroppo. In Italia funziona solo così. Normativa e controlli, sanzioni e denunce per chi n… - ellygatta81 : @magicadespell78 @pinegaps @Confumale Io ho cercato solo @confumale perché se qualcuno le regole anticontagio le ha… - infoitinterno : Controlli anticrimine e anticontagio dal centro dalla periferia della Spezia -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli anticontagio Controlli anticontagio, sanzionate 10 persone senza mascherina CataniaToday Il GiroCross a Osoppo: sorpresa Pavan tra gli uomini

Per la prima volta dal 2015 non ha piovuto sul parco del Rivellino – fatto salvo un leggero annuvolamento durante la gara delle donne open – ma lo spettacolo non è mancato, perché sul percorso del fol ...

Nuovo Dpcm, Conte in diretta: insieme eviteremo lockdown Natale. Ristori per aziende arriveranno sui conti bancari

Il nuovo dpcm con le nuove misure anti-contagio entrerà in vigore domani e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ne illustra il contenuto in una conferenza stampa ...

Per la prima volta dal 2015 non ha piovuto sul parco del Rivellino – fatto salvo un leggero annuvolamento durante la gara delle donne open – ma lo spettacolo non è mancato, perché sul percorso del fol ...Il nuovo dpcm con le nuove misure anti-contagio entrerà in vigore domani e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ne illustra il contenuto in una conferenza stampa ...