Australia | squalo attacca sub | è in gravi condizioni

(Di domenica 25 ottobre 2020) Redazione Un sub professionista è sopravvissuto all’attacco di uno, al largo della barriera corallina di Britomart domenica pomeriggio (ora locale). L’uomo, 59 anni, è ricoverato in, ma stabili,in un ospedale di Townsville dove è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico. Haferite alla coscia provocate da uno. L’uomo stava …sub, è inImpronta Unika.

ilmetropolitan : #Australia: #sub sopravvive ad #attacco #squalo, grave. Brutta avventura per pescatore di 59 anni -- - CorriereQ : Australia: ancora un attacco di uno squalo, grave un uomo - GiaPettinelli : Australia: ancora un attacco di uno squalo, grave un uomo - amueblaeltunel : @lazzari_mets L’Australia è quel posto dove tutto ti può uccidere ma è tanto bella, occhio alla medusa, ai ragni, a… -

Ultime Notizie dalla rete : Australia squalo

Agenzia ANSA

Critici gli ambientalisti della Taronga Conservation Society Australia. Quest’anno sette persone sono già morte a causa di un attacco di squalo in Australia. Due di loro sono morti nel Queensland.Ancora un attacco di uno squalo in Australia, dove un uomo è in condizioni critiche dopo essere stato morso mentre nuotava nella Grande barriera corallina. (ANSA) ...