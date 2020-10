Zverev-Schwartzman in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Colonia 2020 (Di sabato 24 ottobre 2020) Alexander Zverev e Diego Schwartzman saranno i protagonisti della finale dell’Atp 250 di Colonia 2 2020. L’atleta teutonico ha sconfitto Jannik Sinner, mentre l’argentino è riuscito ad avere la meglio su Felix Auger-Aliassime: sarà uno scontro interessante, tra due giocatori con caratteristiche particolarmente differenti. Il match andrà in scena domenica 25 ottobre, a partire dalle ore 19.30: diretta televisiva su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), e live streaming sul sito ufficiale dell’emittente e sulla pagina Facebook dedicata. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sull’incontro in questione. Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Alexandere Diegosaranno i protagonisti delladell’Atp 250 di. L’atleta teutonico ha sconfitto Jannik Sinner, mentre l’argentino è riuscito ad avere la meglio su Felix Auger-Aliassime: sarà uno scontro interessante, tra due giocatori con caratteristiche particolarmente differenti. Il match andrà in scena domenica 25 ottobre, a partire dalle ore 19.30:televisiva su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), e livesul sito ufficiale dell’emittente e sulla pagina Facebook dedicata. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sull’incontro in questione.

danielelozzi : Le finali di domani: Atp Colonia 2 ???? #Zverev ???? - #Schwartzman ???? Atp Anversa ???? #DeMinaur ???? - #Humbert ???? - Giorgiovsb : RT @RaiSport: ?? #AtpColonia: #Sinner si ferma in semifinale, vince #Zverev in due set Il tedesco in finale se la vedrà con il vincente tra… - RaiSport : ?? #AtpColonia: #Sinner si ferma in semifinale, vince #Zverev in due set Il tedesco in finale se la vedrà con il vin… - sportface2016 : #Tennis #Cologne2 Alexander #Zverev e Diego #Schwartzman in semifinale insieme a #Sinner - mc__mc_ : Come mi suggerisce @_MinutForMinut il problema di Fokina-Schwartzman è che l’universo sa che dopo si giocherà Zvere… -

Ultime Notizie dalla rete : Zverev Schwartzman ZVEREV-SCHWARTZMAN IN TV: data, orario, canale e LIVE STREAMING FINALE ATP COLONIA 2020 Sportface.it Zverev-Schwartzman in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Colonia 2020

Alexander Zverev e Diego Schwartzman saranno i protagonisti della finale dell’Atp 250 di Colonia 2 2020. L’atleta teutonico ha sconfitto Jannik Sinner, mentre l’argentino è riuscito ad avere la meglio ...

ATP Colonia 2: Zverev si prende la rivincita, Sinner si arrende in due set

Jannik si porta avanti un break all'inizio poi è sempre in ritardo nel punteggio. Il tedesco di nuovo in finale a Colonia, una settimana dopo ...

Alexander Zverev e Diego Schwartzman saranno i protagonisti della finale dell’Atp 250 di Colonia 2 2020. L’atleta teutonico ha sconfitto Jannik Sinner, mentre l’argentino è riuscito ad avere la meglio ...Jannik si porta avanti un break all'inizio poi è sempre in ritardo nel punteggio. Il tedesco di nuovo in finale a Colonia, una settimana dopo ...