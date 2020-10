“Tra poco sarò a casa” ma viene travolta sulla Nomentana: Serena Greco muore a 38 anni e lascia due bambini (Di sabato 24 ottobre 2020) Scontro mortale nella Capitale. A perdere la vita Serena Greco, 38enne e mamma di due bambini. La donna stava rientrando a casa dal lavoro. Ennesima tragedia sulle strade della Capitale. Ieri intorno alle 16.30, all’angolo tra corso Trieste e via Nomentana si sono scontrati un Liberty, un altro scooter, un’utilitaria e un camioncino. Rimasta vittima … L'articolo “Tra poco sarò a casa” ma viene travolta sulla Nomentana: Serena Greco muore a 38 anni e lascia due bambini proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 24 ottobre 2020) Scontro mortale nella Capitale. A perdere la vita, 38enne e mamma di due. La donna stava rientrando a casa dal lavoro. Ennesima tragedia sulle strade della Capitale. Ieri intorno alle 16.30, all’angolo tra corso Trieste e viasi sono scontrati un Liberty, un altro scooter, un’utilitaria e un camioncino. Rimasta vittima … L'articolo “Trasarò a casa” maa 38dueproda leggilo.org.

