Stupro di Matera | le intercettazioni dei ragazzi mettono i brividi

(Di sabato 24 ottobre 2020) Lodicontinua a tenere banco ad oltre un mese dai fatti. Le nuovefanno rabre Lodiaccaduto lo scorso settembre ai danni di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

MarcoFIORelly : Le intercettazioni dei ragazzi accusati dello stupro delle 15enni a Matera: 'Quello deve stare zitto. Deve dire che… - FrancescoBlotto : Le #intercettazioni dei ragazzi accusati dello #stupro delle 15enni a #Matera: “Quello deve stare zitto. Deve dire… - luisaloffredo28 : Le #intercettazioni dei ragazzi accusati dello #stupro delle 15enni a Matera: 'Quello deve stare zitto. Deve dire c… - VaniaDelli : Le intercettazioni dei ragazzi accusati dello stupro delle 15enni a Matera: “Quello deve stare zitto. Deve dire che… - Piergiulio58 : Le intercettazioni dei ragazzi accusati dello stupro delle 15enni a Matera: 'Quello deve stare zitto. Deve dire che… -

Ultime Notizie dalla rete : Stupro Matera

Il Fatto Quotidiano

È l’11 settembre 2020. Nelle stanze del commissariato di Pisticci, in provincia di Matera, ci sette giovani. Sono divisi in due stanze. Per i poliziotti, che li osservano e li ascoltano, sono gli ...Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Matera guidata dal vice questore Luigi Vessio e coordinate dalla procura di Matera hanno permesso di individuare anche gli altri componenti del gruppo che ...