Solidarietà dal Consiglio Provinciale a Gerardo Galdo per le minacce ricevute. "Giunga la solidarietà personale e del Consiglio Provinciale al consigliere Gerardo Galdo e alla sua famiglia per le vili minacce ricevute". E' quanto dichiara il presidente della Provincia di Avellino, Domenico Biancardi, a seguito della lettera anonima fatta recapitare presso l'abitazione di Galdo. Una missiva che è arrivata all'indomani della decisione del Consiglio dei Ministri di commissariare il Consiglio Comunale di Pratola Serra. "Non entriamo nel merito del provvedimento del Governo – sottolinea il presidente Biancardi -, ma di sicuro non accettiamo che venga preso di mira un rappresentante delle istituzioni, un amico, un cittadino che ha

