Smart working e tecnologie, perché dobbiamo prepararci al “new normal”. L’analisi di Cecconi (Di sabato 24 ottobre 2020) Il modello globale sul quale abbiamo sviluppato negli ultimi trent’anni relazioni, processi, community e lavoro si è adattato sempre di più alla dimensione locale-digitale. E proprio questa nuova dimensione trova spazio nella seconda fase di emergenza Covid-19 in cui l’uomo e le connessioni sono i due protagonisti principali di questo nuovo mondo, in cui schemi organizzativi tradizionali si ribaltano a favore di orientamenti e versioni sempre più digitali e innovativi. Il coronavirus ha contribuito a fare luce su alcuni gap strutturali presenti nei vari livelli della società in cui siamo immersi (operatività, produzione, spazi), accelerando processi già avviati in questi ultimi anni di progresso e innovazione, ma incastonati nell’immobilismo del corpo e che oggi divengono, a tutti gli effetti, strategici per la riorganizzazione ... Leggi su formiche (Di sabato 24 ottobre 2020) Il modello globale sul quale abbiamo sviluppato negli ultimi trent’anni relazioni, processi, community e lavoro si è adattato sempre di più alla dimensione locale-digitale. E proprio questa nuova dimensione trova spazio nella seconda fase di emergenza Covid-19 in cui l’uomo e le connessioni sono i due protagonisti principali di questo nuovo mondo, in cui schemi organizzativi tradizionali si ribaltano a favore di orientamenti e versioni sempre più digitali e innovativi. Il coronavirus ha contribuito a fare luce su alcuni gap strutturali presenti nei vari livelli della società in cui siamo immersi (operatività, produzione, spazi), accelerando processi già avviati in questi ultimi anni di progresso e innovazione, ma incastonati nell’immobilismo del corpo e che oggi divengono, a tutti gli effetti, strategici per la riorganizzazione ...

MassimoBoldi : E’ tutto sbagliato , ad iniziare dallo “Smart Working” - rtl1025 : ?????????? In Toscana un piccolo comune, Santa Fiora (GR) vuole incentivare lo smart working per gli esterni, con agevo… - borghi_claudio : @duelle_ Lo smart working diventerà molto presto smart pay - glomancini : @EugenioCardi Io ho una mia linea di abbigliamento , credete veramente che qualcuno abbia voglia di venire a compra… - saryxx91 : @GiuseppeConteIT cosa c'entrano i bar e i ristoranti? Come fanno a vivere se imponete lo smart-working e alla sera… -

Ultime Notizie dalla rete : Smart working Smart working e Covid: quali norme per il settore privato Panorama Pigna riparte dalla qualità e sfida le agende Moleskine

Gli ultimi investimenti della storica azienda di quaderni Pigna, che a breve lancerà una nuova linea di prodotti pensati per la prima volta per gli adulti, coincidono con la voglia – e il bisogno – di ...

Covid, il governo lavora a nuovo dpcm. Conte riunisce i capidelegazione, Speranza e Boccia vedono le Regioni

Accelerare per una stretta nazionale, ma cercando di evitare il più a lungo possibile un lockdown nazionale. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come raccontato da il Fatto Quotidiano in edico ...

Gli ultimi investimenti della storica azienda di quaderni Pigna, che a breve lancerà una nuova linea di prodotti pensati per la prima volta per gli adulti, coincidono con la voglia – e il bisogno – di ...Accelerare per una stretta nazionale, ma cercando di evitare il più a lungo possibile un lockdown nazionale. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come raccontato da il Fatto Quotidiano in edico ...