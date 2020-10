Seconda ondata, le fosche previsioni: “Pil quarto trimestre giù dal 3 all’8%” (Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, 24 ott – Il Pil del quarto trimestre rischia, a causa della recrudescenza dell’epidemia di coronavirus, di contrarsi fra i 3 e gli 8 punti percentuali. Questa la stima dell’Ufficio parlamentare di bilancio all’interno della nota sulla congiuntura di ottobre, nella quale traccia un quadro a tinte fosche sulle (ormai scarse) speranze di ripresa. Nessun recupero nel quarto trimestre Pur con un elevato margine di incertezza – ad oggi dobbiamo fare i conti “solo” con restrizioni limitate nel tempo e nello spazio, anche se aleggia sempre lo spettro di un nuovo lockdown su scala nazionale – sono stati elaborati “diversi scenari alternativi epidemiologici e tenendo conto della relazione statistica storica con le misure restrittive adottate durante la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, 24 ott – Il Pil delrischia, a causa della recrudescenza dell’epidemia di coronavirus, di contrarsi fra i 3 e gli 8 punti percentuali. Questa la stima dell’Ufficio parlamentare di bilancio all’interno della nota sulla congiuntura di ottobre, nella quale traccia un quadro a tintesulle (ormai scarse) speranze di ripresa. Nessun recupero nelPur con un elevato margine di incertezza – ad oggi dobbiamo fare i conti “solo” con restrizioni limitate nel tempo e nello spazio, anche se aleggia sempre lo spettro di un nuovo lockdown su scala nazionale – sono stati elaborati “diversi scenari alternativi epidemiologici e tenendo conto della relazione statistica storica con le misure restrittive adottate durante la ...

