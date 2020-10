Sampdoria-Atalanta, Gasperini: “Oggi ho fatto un po’ di esperimenti, sento delle responsabilità” (Di sabato 24 ottobre 2020) La Sampdoria batte l'Atalanta con il risultato di 3-1.In occasione della quinta giornata del campionato di Serie A, la Dea di Gian Piero Gasperini è caduta in casa sotto i colpi dei blucerchiati guidati da Claudio Ranieri. Nonostante l'ottima prestazione in Champions League con il 4-0 finale nel match contro il Midtjylland, nel campionato di massima serie, dopo la brutta batosta contro il Napoli (4-1), i bergamaschi escono sconfitti dal campo anche contro la Sampdoria. Al termine dell'incontro, il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.Serie A, Sampdoria-Atalanta 1-3: ancora una sconfitta per Gasperini, Ranieri alla terza vittoria di fila"Questa è una di quelle partite dove ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 ottobre 2020) Labatte l'con il risultato di 3-1.In occasione della quinta giornata del campionato di Serie A, la Dea di Gian Pieroè caduta in casa sotto i colpi dei blucerchiati guidati da Claudio Ranieri. Nonostante l'ottima prestazione in Champions League con il 4-0 finale nel match contro il Midtjylland, nel campionato di massima serie, dopo la brutta batosta contro il Napoli (4-1), i bergamaschi escono sconfitti dal campo anche contro la. Al termine dell'incontro, il tecnico della Dea Gian Pieroha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.Serie A,1-3: ancora una sconfitta per, Ranieri alla terza vittoria di fila"Questa è una di quelle partite dove ...

ZZiliani : Rizzoli e @AIA_it ci spiegate perchè la Sampdoria, per un chiaro fallo di mano ravvicinato di Bonucci e per un chia… - Atalanta_BC : Esordio dal 1' per @11johanmojica e #Lammers! ?? I nostri 11 ?? Here's our #StartingXI to face Sampdoria! ??… - SkySport : ATALANTA-SAMPDORIA 1-3 Risultato finale ? ? #Quagliarella (13’) ? #Thorsby (59’) ? rig. #Zapata (77’) ? #Jankto (90… - piero_pangallo : @massimozampini ancora nulla di varriale per complimentarsi di Ranieri e Sampdoria che travolge atalanta per lo più… - giancarlofelic1 : RT @SaulMarti_: La Samp de Ranieri. Fiorentina 1-2 Sampdoria Sampdoria 3-0 Lazio Atalanta 1-3 Sampdoria -