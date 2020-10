Romance of The Three Kingdoms XIV: svelata la data d’uscita del Diplomacy and Strategy Expansion Pack (Di sabato 24 ottobre 2020) Finalmente è stata svelata la data d’uscita del Diplomacy and Strategy Expansion Pack di Romance of The Three Kingdoms XIV Koei Tecmo e Kou Shibusawa hanno svelato la data d’uscita del Diplomacy and Strategy Expansion Pack di Romance of The Three Kingdoms XIV. L’Expansion Pack sarà disponibile in digitale l’11 febbraio 2021 per PS4 e PC. La serie inoltre farà finalmente il suo debutto su Nintendo Switch grazie a questo titolo. Tante novità con l’espansione di Romance of The ... Leggi su tuttotek (Di sabato 24 ottobre 2020) Finalmente è statalad’uscita delanddiof TheXIV Koei Tecmo e Kou Shibusawa hanno svelato lad’uscita delanddiof TheXIV. L’sarà disponibile in digitale l’11 febbraio 2021 per PS4 e PC. La serie inoltre farà finalmente il suo debutto su Nintendo Switch grazie a questo titolo. Tante novità con l’espansione diof The ...

Koei Tecmo Europe e lo sviluppatore Kou Shibusawa hanno annunciato la data di uscita del prossimo expansion pack di Romance of the Three Kingdoms XIV. Il suo nome sarà Diplomacy and Strategy.

