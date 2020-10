Protesta anti lockdown | notte di guerriglia urbana a Napoli

(Di sabato 24 ottobre 2020). Ladei commercicontro il coprifuoco e l’ipotesiera partita con nervi tesi ma in modo pacifico, poi alcuni infiltrati l’hanno trasformata inè stata messa a ferro e fuoco, bombe carte sono state lanciate contro il palazzo della Regione a Santa Lucia e sono stati aggrediti giornalisti e … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Napoli, scontri anti-coprifuoco e in vista del lockdown, ecco il video della guerriglia. Il questore Giuliano: "Violenza mai giustificabile" ...La Digos ha effettuato due arresti per gli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti verificatisi nella tarda serata di venerdì a Napoli durante le proteste per le misure Covid. Si tratta di due ...