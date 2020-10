Nuovo Dpcm in arrivo: chiusure dal 26 ottobre (Di sabato 24 ottobre 2020) La bozza del Nuovo Dpcm del governo Conte con le misure in vigore dal 26 ottobre: chiusure per palestre, piscine, sale scommesse, teatri e cinema “Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 24 ottobre 2020) La bozza deldel governo Conte con le misure in vigore dal 26per palestre, piscine, sale scommesse, teatri e cinema “Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e… L'articolo Corriere Nazionale.

Agenzia_Ansa : Stop palestre e piscine, verso l'anticipo della chiusura dei locali. Possibile ripristino del divieto di spostamen… - Corriere : Stasera nuova conferenza stampa in diretta di Conte sul nuovo Dpcm - fanpage : ??ULTIM'ORA NUOVO DPCM, il Premier Conte potrebbe parlare intorno alle 20:30 - MilanWorldForum : Nuovo DPCM: è governo vs regioni.Le news -) - clikservernet : Nuovo DPCM in arrivo: i cinema e i teatri verso la chiusura? -