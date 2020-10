MotoGP, Marc Marquez costretto a una terza operazione al braccio destro? Recupero problematico per lo spagnolo (Di sabato 24 ottobre 2020) Marc Marquez tornerà in sella alla Honda direttamente nel 2021. E’ questa l’indicazione che arriva da un’intervista fatta dai media austriaci (ServusTV) al pilota tedesco, attuale sostituito del fuoriclasse nativo di Cervera, Stefan Bradl. Marquez, infortunatosi al braccio destro a causa di una rovinosa caduta a Jerez de la Frontera (Spagna), sta portando avanti la sua riabilitazione dopo aver subito due operazioni, ricordando anche il tentativo estremo di tornare in pista pochi giorni dopo l’accaduto. Ebbene, nell’intervista citata, Bradl ha affermato di aver avuto indicazioni da parte della Honda di dover finire la stagione e di averlo appreso ieri. Allo stato attuale delle cose l’iberico infatti vuole concentrarsi sul pieno Recupero fisico e ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020)tornerà in sella alla Honda direttamente nel 2021. E’ questa l’indicazione che arriva da un’intervista fatta dai media austriaci (ServusTV) al pilota tedesco, attuale sostituito del fuoriclasse nativo di Cervera, Stefan Bradl., infortunatosi ala causa di una rovinosa caduta a Jerez de la Frontera (Spagna), sta portando avanti la sua riabilitazione dopo aver subito due operazioni, ricordando anche il tentativo estremo di tornare in pista pochi giorni dopo l’accaduto. Ebbene, nell’intervista citata, Bradl ha affermato di aver avuto indicazioni da parte della Honda di dover finire la stagione e di averlo appreso ieri. Allo stato attuale delle cose l’iberico infatti vuole concentrarsi sul pienofisico e ...

