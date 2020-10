Meghan Markle e Harry, il Principe Filippo non ne vuole più sapere di loro (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Principe Filippo sarebbe stato profondamente sconvolto dalla Megxit e dal comportamento di Harry e Meghan Markle. A rivelarlo alcuni esperti reali che affermano che il marito di The Queen si sarebbe allontanato dal nipote e dalla consorte. Ingrid Seward, giornalista ed esperta della Royal Family, ha affermato che la Megxit ha reso “sgomento” il Duca di Edimburgo. E proprio recentemente il Principe avrebbe rotto il silenzio per la prima volta pronunciandosi in merito alla situazione, come ha svelato la Seward che ha pubblicato il libro intitolato Prince Philip Revealed: A Man of His Century. L’esperta ha affermato che il rapporto tra Harry e il nonno, che in passato era molto stretto, non si sarebbe ripreso dall’annuncio che la coppia ... Leggi su dilei (Di sabato 24 ottobre 2020) Ilsarebbe stato profondamente sconvolto dalla Megxit e dal comportamento di. A rivelarlo alcuni esperti reali che affermano che il marito di The Queen si sarebbe allontanato dal nipote e dalla consorte. Ingrid Seward, giornalista ed esperta della Royal Family, ha affermato che la Megxit ha reso “sgomento” il Duca di Edimburgo. E proprio recentemente ilavrebbe rotto il silenzio per la prima volta pronunciandosi in merito alla situazione, come ha svelato la Seward che ha pubblicato il libro intitolato Prince Philip Revealed: A Man of His Century. L’esperta ha affermato che il rapporto trae il nonno, che in passato era molto stretto, non si sarebbe ripreso dall’annuncio che la coppia ...

