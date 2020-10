LIVE Vuelta a España 2020, Huesca-Sabinanigo in DIRETTA: terzetto al comando con Tim Wellens, gruppo a 2’15”! (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA ALBA-SESTRIERE 15:42 Il terzetto mantiene 2’30” sul gruppo maglia rossa. 15:40 Ci si avvicina al secondo GPM di giornata. 15:38 Ripresi gli inseguitori, restano in tre in fuga. 15:35 I tre al comando hanno 1’53” di vantaggio sui primi inseguitori e 2’15” sul plotone. 15:32 Sono stati percorsi 121 chilometri, ne mancano 65. 15:29 Martin riprende Wellens e Arensman, c’è un terzetto a guidare la corsa! 15:27 La situazione attuale: Wellens e Arensman hanno 18” su Martin, 1’07” sul gruppo Kuss-Bagioli e 2’17” sul ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA ALBA-SESTRIERE 15:42 Ilmantiene 2’30” sulmaglia rossa. 15:40 Ci si avvicina al secondo GPM di giornata. 15:38 Ripresi gli inseguitori, restano in tre in fuga. 15:35 I tre alhanno 1’53” di vantaggio sui primi inseguitori e 2’15” sul plotone. 15:32 Sono stati percorsi 121 chilometri, ne mancano 65. 15:29 Martin riprendee Arensman, c’è una guidare la corsa! 15:27 La situazione attuale:e Arensman hanno 18” su Martin, 1’07” sulKuss-Bagioli e 2’17” sul ...

