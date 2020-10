Le intercettazioni dei ragazzi accusati dello stupro delle 15enni a Matera: “Quello deve stare zitto. Deve dire che erano consenzienti” (Di sabato 24 ottobre 2020) “Non l’ha capito quello che Deve stare zitto”. È l’11 settembre 2020. Nelle stanze del commissariato di Pisticci, in provincia di Matera, ci sette giovani. Sono divisi in due stanze. Per i poliziotti, che li osservano e li ascoltano, sono gli autori dello stupro delle due minorenni inglesi avvenuto qualche sera prima in una villa durante una festa. I ragazzi sospettano che qualcuno li stia intercettando e due di loro provano a farlo capire anche agli altri: guardano il sensore antincendio della stanza e salutano con la mano ipotizzando che all’interno ci sia una telecamera. Quattro di loro saranno arrestati poco dopo: il 23enne Michele Masiello, il 21enne Alessandro Zuccaro, il 19enne Giuseppe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) “Non l’ha capito quello che”. È l’11 settembre 2020. Nelle stanze del commissariato di Pisticci, in provincia di, ci sette giovani. Sono divisi in due stanze. Per i poliziotti, che li osservano e li ascoltano, sono gli autoridue minorenni inglesi avvenuto qualche sera prima in una villa durante una festa. Isospettano che qualcuno li stia intercettando e due di loro provano a farlo capire anche agli altri: guardano il sensore antincendio della stanza e salutano con la mano ipotizzando che all’interno ci sia una telecamera. Quattro di loro saranno arrestati poco dopo: il 23enne Michele Masiello, il 21enne Alessandro Zuccaro, il 19enne Giuseppe ...

